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الرياضة

جيد حكما لموقعة الترجي وسطيف

منذ 4 ساعات
Moroccan referee Redouane Jiyed (C-R) presents a red card to an Esperance's midfielder Mohamed Ben Romdhane (C-L) during the first leg of the CAF Champions League Quarter-final football match between Egypt's Zamalek and Tunisia's Esperance at the al-Ahly Stadium in the capital Cairo on February 28, 2020. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
المالي تراوري حكما لبركان والمصري البورسعيدي عينت لجنة التحكيم بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» المغربي رضوان جيد حكما لمباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري، في 22 أبريل الجاري بملعب رادس، لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال. وسيساعد جيد في مهامه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حكمين مساعدين، وسمير الكزاز حكما رابعا،أكمل القراءة »


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