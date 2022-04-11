الرياضة
جيد حكما لموقعة الترجي وسطيف
المالي تراوري حكما لبركان والمصري البورسعيدي عينت لجنة التحكيم بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» المغربي رضوان جيد حكما لمباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري، في 22 أبريل الجاري بملعب رادس، لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال. وسيساعد جيد في مهامه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حكمين مساعدين، وسمير الكزاز حكما رابعا،أكمل القراءة »
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