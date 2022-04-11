fbpx
اذاعة وتلفزيون

جدل “فتح الأندلس” يصل للبرلمان

منذ 4 ساعات
الفريق الاشتراكي طالب بتدخل بنسعيد بسبب مغالطات وتزوير حقائق طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالتدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف المغالطات وتزوير الحقائق التاريخية والمجد المغربي، والتي يتضمنها مسلسل “فتح الأندلس”، الذي يعرض على قناة “الأولى” خلال رمضان. ووجه المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة