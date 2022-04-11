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جدل “فتح الأندلس” يصل للبرلمان
الفريق الاشتراكي طالب بتدخل بنسعيد بسبب مغالطات وتزوير حقائق طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالتدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف المغالطات وتزوير الحقائق التاريخية والمجد المغربي، والتي يتضمنها مسلسل “فتح الأندلس”، الذي يعرض على قناة “الأولى” خلال رمضان. ووجه المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي،أكمل القراءة »
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