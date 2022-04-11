الصباح الفني
”إيموراجي”… عروض متجددة
الفرقة الفكاهية تستعد لجولة تمر عبر ست مدن اختارت فرقة “ايموراجي”، شهر رمضان، للعودة إلى جمهورها بعرض فكاهي جديد، ينتظر أن تقدمه في عدد من المدن. وأعلنت الفرقة الخبر، من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ان تضرب موعدا مع جمهورها في البيضاء والشيء ذاته بالرباط وفاس أكمل القراءة »
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