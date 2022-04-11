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الصباح الفني

‭”‬إيموراجي‭”… ‬عروض‭ ‬متجددة

منذ 4 ساعات
ملصق‭ ‬العرض‭(‬خاص‭)‬
الفرقة‭ ‬الفكاهية‭ ‬تستعد‭ ‬لجولة‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬ست‭ ‬مدن‭  ‬ اختارت‭ ‬فرقة‭ “‬ايموراجي‭”‬،‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬جمهورها‭ ‬بعرض‭ ‬فكاهي‭ ‬جديد،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭. ‬وأعلنت‭ ‬الفرقة‭ ‬الخبر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تضرب‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬جمهورها‭ ‬في‭ ‬البيضاء‭ ‬والشيء‭ ‬ذاته‭ ‬بالرباط‭ ‬وفاس‭ أكمل القراءة »


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