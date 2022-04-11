fbpx
الرياضة

فضيحة جديدة ببطولة السلة

منذ 4 ساعات
أثارت تدوينة على الصفحة الرسمية للمغرب التطواني لكرة السلة إناث سخرية لدى متتبعي الدوري الوطني النسوي لكرة السلة، وبرر مكتب النادي عدم تمكنه من خوض مباراة في البطولة أمام شباب الريف الحسيمي، بوعكة صحية لبعض اللاعبات في اليد والركبة. وأشار النادي إلى أنه أرسل بلاغا استعجاليا للجامعة مرفوقا بالشواهد الطبية.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة