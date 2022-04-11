الرياضة
فضيحة جديدة ببطولة السلة
أثارت تدوينة على الصفحة الرسمية للمغرب التطواني لكرة السلة إناث سخرية لدى متتبعي الدوري الوطني النسوي لكرة السلة، وبرر مكتب النادي عدم تمكنه من خوض مباراة في البطولة أمام شباب الريف الحسيمي، بوعكة صحية لبعض اللاعبات في اليد والركبة. وأشار النادي إلى أنه أرسل بلاغا استعجاليا للجامعة مرفوقا بالشواهد الطبية.أكمل القراءة »
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