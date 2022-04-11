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الرياضة

“الفار” حاضر في الربع

منذ 4 ساعات
نجحت ضغوطات الأهلي المصري على الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، من أجل استخدام تقنية الفيديو المساعد “الفار” في منافسات ربع نهائي المنافسات القارية. وأعلنت “كاف” عبر موقعها الرسمي استعمال تقنية “الفيديو” في الدور المقبل، سواء بالنسبة إلى عصبة الأبطال، أو كأس الكنفدرالية. وبدأت إدارة الأهلي المصري منذ سحب قرعة هذا الدور،أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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