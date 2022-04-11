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الصباح الفني

الناجم تقاوم السرطان

منذ 4 ساعات
طالبت الممثلة زينب الناجم من متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، الدعاء لها بالشفاء، بعد إصابتها بمرض السرطان. وظهرت الناجم في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، وهي تتلقى الحصة الـ 15 من حصص علاج السرطان، قبل أن تطلب من متابعيها الدعاء لها خلال رحلة العلاج والفوز على السرطان، إذ ارفقت الفيديوأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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