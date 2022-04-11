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وطنية

مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المقايسة‭ ‬يثير‭ ‬الجدل

منذ 4 ساعات
الباطرونا‭ ‬رحبت‭ ‬به‭ ‬والتنسيق‭ ‬النقابي‭ ‬يقاطع‭ ‬اجتماع‭ ‬وزارة‭ ‬النقل أثار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المقايسة،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬واللوجستيك‭ ‬قرب‭ ‬تقديمه‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬بشأن‭ ‬مقايسة‭ ‬أثمنة‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي‭ ‬وأسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭  ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬والنقابية‭.‬ وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الإجراء،‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المخرجات‭ ‬الجوهرية‭ ‬للحوار‭ ‬البناء‭ ‬والمسؤول‭ ‬مع‭ ‬مهنيي‭أكمل القراءة »


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