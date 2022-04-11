وطنية
مشروع قانون المقايسة يثير الجدل
الباطرونا رحبت به والتنسيق النقابي يقاطع اجتماع وزارة النقل أثار مشروع قانون المقايسة، الذي أعلنت وزارة النقل واللوجستيك قرب تقديمه إلى البرلمان، بشأن مقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والنقابية. وأكدت الوزارة أن الإجراء، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنييأكمل القراءة »
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