اذاعة وتلفزيون
أغوتان والدارجة
تخوض الإعلامية إيمان أغوتان، تجربة جديدة على قناة “ميدي 1 تي في” ضمن برنامج يبث خلال رمضان الجاري بعنوان “رمضان معانا”، الذي تتحدث فيه بالدارجة. وقالت أغوتان في تعليق على صورة من البرنامج الجديد نشرتها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “هل تعودتم على حديثي بالدارجة في التلفزيون أم ليس بعد؟”،أكمل القراءة »
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