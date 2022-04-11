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حوادث

إحباط تهريب ممنوعات بمكناس

منذ 4 ساعات
تمكنت عناصر الدرك بمركز ويسلان التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصادر خاصة، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات على مستوى دوار الخلط بمنطقة الدخيسة ضواحي مكناس. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية مهمة من مخدرأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات

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