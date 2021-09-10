خاص
التكوين في خدمة الصحة بأكادير
معهد التقنيات شبه الطبية يسلم دبلومات معترفا بها يعرض المعهد العالي المتخصص في التقنيات شبه الطبية بأكادير، تكويناته العلمية الموجهة للطلبة والطالبات الحاملين لشهادة الباكالوريا، ودبلوم السنة الثانية جامعية، حزمة من التكوينات، متعددة التخصصات في القطاع الطبي شبه الطبي. ويواصل المعهد المتخصص للتقنيات شبه الطبية بأكادير”، مسيرة التكوين من أجلأكمل القراءة »
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