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خاص

التكوين في خدمة الصحة بأكادير

منذ دقيقة واحدة
معهد التقنيات شبه الطبية يسلم دبلومات معترفا بها يعرض المعهد العالي المتخصص في التقنيات شبه الطبية بأكادير، تكويناته العلمية الموجهة للطلبة والطالبات الحاملين لشهادة الباكالوريا، ودبلوم السنة الثانية جامعية، حزمة من التكوينات، متعددة التخصصات في القطاع الطبي شبه الطبي. ويواصل المعهد المتخصص للتقنيات شبه الطبية بأكادير”، مسيرة التكوين من أجلأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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