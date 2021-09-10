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الأحرار و”البام” والاستقلال تقتسم مقاعد مراكش
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية بعمالة مراكش، التي جرت أول أمس (الأربعاء)، عن انتكاسة حقيقية لحزب العدالة والتنمية الذي فقد مقاعده بالدوائر الانتخابية ضمن النفوذ الترابي للعمالة المذكورة، إذ فشل مرشحو الحزب في الظفر ولو بمقعد واحد من بين تسعة مقاعد. وسيطر التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، على نتائجأكمل القراءة »
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