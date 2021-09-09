وطنية
“حذر” بجنبات مكاتب التصويت
مسنون بعمالة الحي الحسني أبطال اقتراع الفترة الصباحية تميزت الفترة الصباحية بعمالة الحي الحسني، أمس (الأربعاء)، بتوافد مسنين على مكاتب التصويت، للإدلاء بأصواتهم بمختلف المراكز التي حددت للغرض، وفق إجراءات الوقاية من «كوفيد 19». وعزت مصادر “الصباح” هيمنة هذه الفئة من المواطنين في الفترة الصباحية، إلى طبيعة يوم الأربعاء، علىأكمل القراءة »
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