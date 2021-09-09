الرياضة
الجيش يمدد عقد لكرد
يستمر مع الفريق العسكري إلى غاية 2025 مدد الجيش الملكي عقد حارسه أيوب لكرد إلى غاية 2025، بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد. وعلمت «الصباح» أن إدارة الجيش فضلت تمديد عقد الحارس لكرد، لقطع الطريق على المتربصين به، خصوصا بعد أدائه المتميز في بطولة الموسم الماضي، الأمرأكمل القراءة »
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