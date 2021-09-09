وطنية
توضيحات من المديرية العامة للأمن الوطني
توصلت “الصباح” بتوضيح حول مقال صدر في 7 شتنبر الجاري، تحت عنوان : ” البام بالبئر الجديد يشكو انحياز الأمن”، جاء فيه أن حزب الأصالة والمعاصرة أصدر منشورا يتهم فيه عميد شرطة بالانحياز، لرئيس المجلس الجماعي السابق، خلال إشرافه على البحث في قضية تتعلق بمخالفات مرتبطة بالحملة الانتخابية بالبئر الجديد.أكمل القراءة »
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