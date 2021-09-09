الرياضة
آسفي ينتظر الترخيص للاعبيه
الفريق راسل الجامعة لتأهيل الوافدين الجدد أفاد مصدر مسؤول أن إدارة أولمبيك آسفي مازالت تنتظر الترخيص للاعبيها لخوض منافسات بطولة القسم الأول. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإنه إلى حدود صباح أمس (الأربعاء)، لم يتوصل الفريق بقائمة لاعبيه المرخص لهم لخوض المباريات الرسمية، على بعد 48 ساعة من انطلاق المباراةأكمل القراءة »
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