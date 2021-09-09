وطنية
“كوطا” للعمداء ورؤساء الجهات
الأحزاب قدمت اختياراتها و”بروفايلاتها” المرشحة في انتظار لحظة الحسم بعد إعلان النتائج اجتهدت الأحزاب في تقديم أحسن ما عندها من أطر وكفاءات لتسلم مهام التسيير في المدن الكبرى ومجالس الجهات، ويتعلق الأمر بالمدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة التي خصها القانون التنظيمي بوضع اعتباري ومالي خاصين، ثم مؤسسات الجهة، بكل الأدوارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا