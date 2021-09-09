حوادث
اعتقال سارقي منزل بسيدي حرازم
أودع 9 أشخاص سجن بوركايز، وسرح اثنان آخران، بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية فاس، المحالين عليه من قبل النيابة العامة بعد اعتقالهم للاشتباه في سرقتهم مجوهرات وحليا من منزل بسيدي حرازم، بعدما تسللوا إليه في غياب أسرة مالكه، إذ كسروا أقفال بابه باستعمال أداة حادة. وأحيل المشتبه فيهم وبينهمأكمل القراءة »
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