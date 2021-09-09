الرياضة
أول هزيمة لأسود القاعة منذ سنتين
أنهى المنتخب الوطني داخل القاعة استعداداته لمونديال ليتوانيا، بهزيمة أمام نظيره الياباني بثلاثة أهداف لصفر في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، ببيرسطوماس في ليتوانيا. وتعد هذه الخسارة الأولى منذ سنتين بالنسبة إلى المنتخب الوطني، بعدما انهزم أمام نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف لاثنين في 2019، قبل أن يحقق العديد منأكمل القراءة »
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