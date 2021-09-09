الرياضة
هندرسون يجدد لليفربول
جدد جوردن هندرسون لاعب ليفربول، عقده مع الفريق، بعد مفاوضات طويلة. وعبر محبو ليفربول عن تخوفهم من عدم تجديد هندرسون لعقده، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي. وقبل هندرسون بتجديد عقده، إلى غاية 2025، إذ قال إنه يرغب في مواصلة المسير مع “الريدز»، ولم لا إكمال مسيرته بالفريق الأحمر. ويعتبرأكمل القراءة »
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