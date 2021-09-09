الرياضة
شينة يغيب عن برشيد أمام الرجاء
يفتقد يوسفية برشيد، مدافعه الأيمن يوسف شينة، أمام الرجاء الرياضي، خلال المباراة التي تجرى غد (الجمعة)، بالملعب البلدي ببرشيد، في افتتاح منافسات بطولة القسم الأول. ويغيب شينة أمام الرجاء، بعد طرده في آخر دورات الموسم الماضي، أمام اتحاد طنجة، إذ غادر المواجهة في الدقيقة 49، بقرار من الحكم رضوان جيد.أكمل القراءة »
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