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تهريب 250 مليارا يستنفر الرقابة المالية
دفع تشديد المراقبة على التحويلات المالية عبر القنوات القانونية، أثرياء إلى اللجوء لشبكات تتكفل بعملية نقل الأموال خارج أجهزة المراقبة. وأفادت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكة يتسلمون المبالغ التي يراد تحويلها إلى الخارج نقدا بالمغرب ويسلمون مقابلها بالعملات الأجنبية في الوجهات التي يرغب أصحاب الأموال نقلها إليها. وأكدت المصادر ذاتهاأكمل القراءة »
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