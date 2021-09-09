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“علي صوتك” في “الأوسكار”
المركز السينمائي قال إن الاختيار وقع عليه من بين أربعة أفلام أخرى أعلن المركز السينمائي المغربي، اختيار الفيلم الطويل “علي صوتك” للمخرج نبيل عيوش، لتمثيل المغرب في الانتقاء الأولي لجوائز الأوسكار لسنة 2022 في فئة “أفضل فيلم أجنبي”. وأكد المركز السينمائي أن الاختيار وقع على فيلم عيوش وفق المعايير المعمولأكمل القراءة »
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