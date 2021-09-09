الأولى
أمزازي: التأجيل قرار سيادي
ثلاثة اجتماعات ماراثونية لوضع آليات تنزيل إرجاء الدخول إلى أكتوبر وأسئلة مازالت معلقة نجحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس (الثلاثاء)، في المرور على حد شفرة، حين وصلت إلى “توافقات” مع مديري الأكاديميات وفدراليات التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، في اجتماعات ماراثونية استمرت إلىأكمل القراءة »
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