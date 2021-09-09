fbpx
الأولى

أمزازي: التأجيل قرار سيادي

منذ 5 دقائق
ثلاثة اجتماعات ماراثونية لوضع آليات تنزيل إرجاء الدخول إلى أكتوبر وأسئلة مازالت معلقة نجحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس (الثلاثاء)، في المرور على حد شفرة، حين وصلت إلى “توافقات” مع مديري الأكاديميات وفدراليات التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، في اجتماعات ماراثونية استمرت إلىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى