الصباح الفني
قالوا
نهاد كتبت المنشطة التلفزيونية نهاد الصنهاجي على صفحتها “أيا ما كان يحدث لك، لا تقع في اليأس، حتى لو أغلقت كل الأبواب، فإن الله سيفتح دربا جديدا لك”. كسوس كتب المغني عز الدين كسوس تدوينة على صفحته الخاصة على “فيسبوك”، جاء فيها “الأفعال هي الأساس أما الكلام فالكل يتكلم”. رزوقأكمل القراءة »
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