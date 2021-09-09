الرياضة
رونالدو يدخل التاريخ
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ، مجددا، بعد تسجيله للهدف 111 رفقة منتخب بلاده، أخيرا، في تصفيات كأس العالم، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف رفقة منتخب بلاده. وكرم الاتحاد البرتغالي رونالدو، في حفل بسيط، في معسكر منتخب بلاده، قبل التحاقه بفريقه الجديد مانشستر يونايتد، بعدما تجاوز الإيراني علي دائي، الذيأكمل القراءة »
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