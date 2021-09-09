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حوادث

إدانة لص بالجديدة

منذ 5 دقائق
  أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بـ4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، بجناية التخدير وخرق حالة الطوارئ الصحية ومحاولة السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل فرقة الدراجين وسط المدينة، إثر محاولته سرقة بحارأكمل القراءة »


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