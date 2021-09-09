الرياضة
كأس العالم يشعل خلافا بين أوربا وإفريقيا
«يويفا» رفض فكرة إقامة المونديال كل سنتين عكس «كاف» و»فيفا» في ورطة رفض الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين، إذ قال الرئيس ألكسندر تشيفيرين، إن الخطوة ستقلل من قيمة المنافسة. واقترح الفرنسي أرسن فينغر، مدرب أرسنال السابق ومدير تطوير كرة القدم داخل الاتحاد الدولي “فيفا”،أكمل القراءة »
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