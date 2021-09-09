الرياضة
اليوسفية تواجه قلعة السراغنة وديا
برمج الطاقم التقني لأولمبيك اليوسفية، مباراة ودية ستجمع الفريق بوداد قلعة السراغنة، بعد غد (السبت). وأفاد مصدر مسؤول أن مدربي الفريقين اتفقا على برمجة المباراة على أرضية المركب الرياضي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية، وتقرر انطلاقها في الخامسة عصرا. ويواصل الفريق اليوسفي استعداداته للموسم الجديد، ببطولة القسم الوطني هواة، الذيأكمل القراءة »
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