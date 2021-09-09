ملف الصباح
الخوف من تأجيل آخر
3 أسئلة إلى * المهدي العلوي الأمراني > ما رأيكم في قرار تأجيل الدخول المدرسي لثاني مرة؟ > الأكيد أن تأجيل الدخول المدرسي لثاني مرة على التوالي، فرضه تطور الحالة الوبائية، وحرص السلطات على ضمان دخول آمن، مع تسريع الحملة الوطنية للتلقيح ضد «كورونا»، وأخذ جرعات اللقاح من قبل التلاميذ،أكمل القراءة »
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