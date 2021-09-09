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تحديات مؤجلة
الأسر تتفهم والتلاميذ سعداء ومختصون يتحدثون عن أهمية لقاحهم سيكون الدخول المدرسي، مرة أخرى، استثنائيا، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على فئة كبيرة من التلاميذ، بعد انطلاق الدراسة. ففي ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه المغرب الذي يقاوم بسبب انتشار الفيروس، يتوقع أن يطرأ على الدخول المدرسيأكمل القراءة »
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