ملف الصباح
التلاميذ… بـأي ذنـب خنقـوا؟
أولياء أطفال أقل من 10 سنوات مستغربون ويطالبون بفتح المدارس لغير المعنيين بالتلقيح تلقت بعض الأسر المغربية قرار تأجيل الدخول المدرس مجددا إلى فاتح أكتوبر المقبل، بصدمة كبيرة، خاصة تلك التي لها أطفال لا يصنفون ضمن المخطط الوطني للتلقيح ضد “كورونا”، والبالغة أعمارهم أقل من 10 سنوات. وطرح آباء وأمهاتأكمل القراءة »
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