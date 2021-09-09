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“ومن بعدنا الطوفان”
يضم كتاب “ومن بعدنا الطوفان” للكاتبة الهولندية مينيكه شيبر 30 حكاية ونصًا من إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا الهندية وأوقيانوسيا, من الكتب المقدسة ومن حكايات الشعوب، والتي نقلها للعربية المترجم والشاعر عبدالرحيم يوسف. ومما جاء في الكتاب “لو كانت للبشرية بداية، فهل ستصير إلى نهاية كذلك؟ لقد أدى هذا السؤال المُعذِّبأكمل القراءة »
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