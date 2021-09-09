الأولى
تحت الدف
ليس من قبيل الصدفة أن يحاول الرئيس الجزائري لملمة جراح دبلوماسيته أياما قليلة بعد إعلان قطع العلاقات مع المغرب، ولا يمكن تفسير مبادرة الهدم وإعادة البناء إلا بأنه اعتراف من الجارة الشرقية بأنها دخلت زمن العزلة الدولية والإقليمية بفعل الانتصارات المغربية المتواصلة في المنتظمات والعواصم العالمية. لكن تغيير الأسماء لمأكمل القراءة »
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