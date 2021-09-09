أســــــرة
4 فوائد لشرب الماء الساخن
ينصح الاختصاصيون بشرب الماء الساخن، نظرا لفوائده الكثيرة، منها تخفيف احتقان الأنف، إذ أن البخار الذي يتصاعد منه يساعد على تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وتقليل الشعور بالصداع الذي تسببه. ومن فوائد شرب الماء الساخن، تنشيط الجهاز الهضمي، إذ يتحرك الماء داخل الأمعاء والمعدة ليحتفظ الجهاز الهضمي برطوبته وقدرته على التخلصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا