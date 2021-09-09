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أســــــرة

كيفية التخلص من الطاقة السلبية

منذ 12 دقيقة
يجد كثير من الأشخاص صعوبة في التخلص من الطاقة السلبية، فلا تكون لديهم القدرة على تطوير ذاتهم وحياتهم بشكل عام، ما يقف عائقا أمام تحقيق كثير من الأمور، سواء في الحياة الخاصة أو المهنية. ويؤكد مدربو التنمية الذاتية أن الأشخاص، الذين يعانون الطاقة السلبية يكون من الصعب التعامل معهم، إذأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة
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