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تأخر الكلام يقلق الآباء
يختلف عن التأخر اللغوي واستعمال الكلمات السهلة يساعدهم على تجاوز المشكل يعتبر تأخر الكلام عند الأطفال من المشاكل التي تقلق الكثير من الآباء والأمهات، والتي تدفعهم إلى البحث عن الحلول ومساعدة أطفالهم في الوقت المناسب، وتجنب الوصول إلى مرحلة استشارة الاختصاصين وعلاج المشكل بالاعتماد على حصص تقويم النطق. ويؤكد الاختصاصيونأكمل القراءة »
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