أســــــرة
نصائح
< الكتابة إن العمر المناسب لتعليم الطفل الكتابة هو سن دخول المرحلة الابتدائية، الذي يبدأ من عمر 6 سنوات، وفيها يبدأ بتعلم المهارات الخاصة بالكتابة، إذ يبدأ تعلم كتابة الحروف، ثم بعد ذلك في كتابة كلمة سهلة، ثم تتوسع مهاراته ليبدأ بكتابة جمل بسيطة ومفهومة بنهاية المستوى الأول وأوائل المستوى الثاني. ويقولأكمل القراءة »
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