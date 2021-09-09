وطنية
وزراء ينهون مهامهم بـ”الهروب”
وضعت النقابات الغاضبة بسبب حصيلة الحوار الاجتماعي في عهد العثماني، وزراء الحكومة المنتهية ولايتها في موقف حرج، إذ ينتظر أن يغادروا مكاتبهم على وقع احتجاجات ووقفات رافضة لأساليب التسويف والمماطلة والتهرب من الوفاء بالالتزامات. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة التصعيد بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية في 21 شتنبرأكمل القراءة »
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