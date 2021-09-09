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وطنية

الحريات الفردية خارج اهتمامات الأحزاب

منذ 6 دقائق
Moroccans shout slogans and hold placards during a demonstration in Rabat on July 6, 2015. The protesters demonstrated for freedom and against the arrest of two Moroccan women after their outfits were deemed inappropriate as they strolled through an open-air market in the southern city of Agadir; and against the assault of a gay man in the city of Fez. The women were arrested on June 16 and charged with "gross indecency." AFP PHOTO/ FADEL SENNA / AFP PHOTO / FADEL SENNA
“تحالف اليسار” الوحيد الذي تحدث عنها في برنامجه الانتخابي والتقدم والاشتراكية تنصل منها لم تكن الأحزاب المغربية في الموعد وأخلفت وعدها مع مطلب الحريات الفردية، الذي غاب تماما عن برامجها الانتخابية، رغم أنه مطلب شريحة مهمة من المجتمع والشباب، ومطلب تحدثت عنه لجنة النموذج التنموي الجديد في تقريرها، الذي رفعتهأكمل القراءة »


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