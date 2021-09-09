وطنية
الحريات الفردية خارج اهتمامات الأحزاب
“تحالف اليسار” الوحيد الذي تحدث عنها في برنامجه الانتخابي والتقدم والاشتراكية تنصل منها لم تكن الأحزاب المغربية في الموعد وأخلفت وعدها مع مطلب الحريات الفردية، الذي غاب تماما عن برامجها الانتخابية، رغم أنه مطلب شريحة مهمة من المجتمع والشباب، ومطلب تحدثت عنه لجنة النموذج التنموي الجديد في تقريرها، الذي رفعتهأكمل القراءة »
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