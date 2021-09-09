أســــــرة
الزوج كثير الخصام يعكر صفو العلاقة
نصائح لتعامل الزوجة معه وتفادي تأثيره السلبي يعتبر الزوج كثير الخصام من بين الأمور، التي تعكر صفو العلاقة وتجعل الحياة صعبة بين الشريكين، خاصة إذا كان الأمر يتكرر باستمرار، ما ينعكس سلبا على علاقتهما ويهدد استقرارها. ويقول المختصون في العلاقات الزوجية، إن الزوج كثير الخصام، يصعب التعامل معه، سيما أنهأكمل القراءة »
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