وطنية
نـهـايـة الـعـهـد “الأمـــوي”
عاشق للشعر الجاهلي وأغاني أم كلثوم وقائد معارك الدفاع عن العمال لن تنتهي صفحات كتاب نوبير الأموي بعد وفاته، قد يغيب جسديا، ويدفن تحت التراب، فيبكي الأوفياء، وينعي المقربون تاريخه، ويستريح الخصوم من شدته، ثم يعود طيفه ليملأ الدنيا نضالا صادقا… تحدى الظلم وقاوم “الحكرة”، وسجن، دفاعا عن المبادئ، حتىأكمل القراءة »
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