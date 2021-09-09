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حملات مواقع التواصل… جنود الخفاء
شباب متخصصون يسيرون صفحات الأحزاب ويتكلفون بالنشر عليها مقابل مبالغ مالية متفاوتة عندما يظهر لك منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تتساءل حتما من وضعه على صفحة الحزب. إنهم جنود الخفاء، وهم شباب يملكون مهارات في التدبير الإلكتروني، وامتلكوا خبرات في تدبير الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. «إنه علم قائم بذاته،أكمل القراءة »
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