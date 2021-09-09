التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة البيضاء سطات

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس جهة البيضاء سطات ، بحسب نتائج مؤقتة، أعلنت عنها ولاية الجهة، بعد تحصيل حوالي 61 بالمائة من الأصوات.

وحسب هذه النتائج ، فإن حزب الحمامة ، تمكن من حصد 27 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الجهة ، البالغ عددها 75 مقعدا ( 19ر30 بالمائة / عدد الأصوات المحصل عليها 175 ألفا و539 صوتا).

وفي المرتبة الثانية جاء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 21 مقعدا ( 95 ر16 بالمائة/ 98 ألفا و522 صوتا)، يليه في المرتبة الثالثة حزب الاستقلال بحصوله على 17 مقعدا ( 78ر16 بالمائة / 97 ألفا و555 صوتا).

وحل حزب الاتحاد الدستوري في المركز الرابع ب 4 مقاعد ( 68 ر6 بالمائة / 38 ألفا و862 صوتا)، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( مقعدان 2 / 09 ر7 بالمائة / 41 ألفا و202 صوتا) ، ثم حزب العدالة والتنمية ( مقعدان 2 / 69 ر5 بالمائة / 33 ألفا و65 صوتا)، يليه حزب التقدم والاشتراكية ( مقعدان 2 / 01 ر5 بالمائة/ 29 ألفا و152).

وتتصدر البيضاء التي تضم 8 عمالات مقاطعات، وبها 16 مقاطعة، القائمة من حيث عدد مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية ، وكذا عدد الناخبين والمرشحين على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات التي تعد أكبر جهات المملكة.

وخصص لجهة الدار البيضاء- سطات 12 مقعدا بالدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، فيما يصل عدد مقاعد مجلس الجهة إلى 75 مقعدا حددت حصة النساء فيها في 29 مقعدا.

وتنافست على هذه المقاعد 24 لائحة انتخابية من أطياف سياسية متنوعة، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت 6888، منها 702 مكتبا مركزيا.

وتعتبر الدائرة الانتخابية التشريعية الجهوية، في حد ذاتها دائرة انتخابية فريدة، بينما الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الجهة، فعددها 16 دائرة انتخابية تمثل العمالات والأقاليم المكونة للجهة.

وبلغت نسبة المشاركة المتعلقة بالانتخابات الخاصة بالدائرة التشريعية الجهوية 09 ر41 بالمائة ، مع الإشارة إلى أن نسبة المشاركة برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2016 بلغت 54 ر37 بالمائة .