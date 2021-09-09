أســــــرة
صينية البطاطس باللحم المفروم
المقادير 1 كيلوغرام من اللحم المفروم 1.5 كيلوغرام من البطاطس مقطعة إلى دوائر فلفل أخضر مقطع إلى دوائر طماطم مقطعة إلى دوائر حبة بصل مفرومة بيضة بطاطس مسلوقة مقطعة إلى مكعبات صغيرة توابل مشكلة: بودرة الثوم+ ملح+ كمون+ فلفل أسود+ قرفة+ كزبرة وبقدونس مفرومان طريقة التحضير نقطع البطاطس إلى دوائر وننقعها فيأكمل القراءة »
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