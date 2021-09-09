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“القرطاس” في نهاية الحملة
مرشح من “البام” بمديونة أطلق ست رصاصات بعد أن حاصره خصومه انتهت الحملة الانتخابية بمديونة ضواحي البيضاء، مساء أول أمس (الثلاثاء) على دوي إطلاق النار بالدائرة الانتخابية “حميرات”، من قبل مرشح للانتخابات المحلية ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد أن حاصرته جموع من أنصار منافسه المحسوب على الاستقلال. وتضاربت الأخبار حولأكمل القراءة »
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