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التأجيل يضرب التعلمات في الصفر
اليونسيف: سنوات التعليم التي يحصل عليها الطفل تؤثر مباشرة على دخله المستقبلي أدى تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر، إلى هدر شهر آخر من الزمن المدرسي، يضاف إلى موسم ونصف الموسم، من الاضطراب الدراسي، بين الفتح والإغلاق، والتعليم الحضوري بالتناوب والتعليم عن بعد، وهو ما سيؤثر لا محالة على مداركأكمل القراءة »
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