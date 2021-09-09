ملف الصباح
دخول في مهب العواصف
يبطن بلاغ وزارة التربية الوطنية الخاص بتأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، أكثر مما يظهر، ما يعرضه لوابل كبير من التأويلات المشروعة، انطلقت منذ الاثنين الماضي ومازالت مستمرة إلى اليوم، رغم التفاهمات التي أسفر عنها اجتماع الوزير بمديري الأكاديميات وأرباب التعليم الخصوصي، أول أمس (الثلاثاء). فلم يحدث أن فقدتأكمل القراءة »
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