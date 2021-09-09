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تأجيل الدخول… “الصدمة كانت قوية”
القرار قلب خطط أولياء الأمور رأسا على عقب ومخاوف من تأثيره على التحصيل العلمي للتلاميذ كان لقرار تأجيل الدخول المدرسي إلى أكتوبر المقبل، وقع الصدمة على أولياء الأمور والتلاميذ، الذين كانوا يستعدون إلى العودة إلى حجرات الدراسة بعد موسمين دراسيين استثنائيين بسبب انتشار جائحة “كورونا”. وفي الوقت الذي عزا البعضأكمل القراءة »
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