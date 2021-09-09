ملف الصباح
قـــرارات الــدقــيــقـــة 90
أمهات قررن الانقطاع عن العمل وآباء اعتبروا القرار الوزاري ضربة لكفاح الزوجين «بلاغات الدقيقة 90 ديما مأزمانا فحياتنا حيت ماكنسواو والو”، ” تأجيل الدخول تال شهر 10 وولادنا ابققاو فالزنقة بلا قراية بلا رعاية”، “الوزارة ما عندهاش سوق فمعاناة الآباء والأمهات مع العمل والأطفال”، “اللي عندو ولادو صغار اكري مربيةأكمل القراءة »
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