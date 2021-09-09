مجتمع
سيارة مغربية الصنع… قريبا
يعتزم المغرب الكشف عن سيارة جديدة ذات صنع مغربي في الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر “الصباح” أن السيارة أنجزت بشراكة مع فاعلين دوليين في المجال وستوجه إلى الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، إذ تصنف في فئة السيارات الاقتصادية. وأكدت المصادر ذاتها أن سعر السيارة سيكون في متناول الفئات المستهدفة، إذ أن الدولةأكمل القراءة »
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